Bolelli e Fognini da impazzire: rimonta pazzesca in finale ad Umago contro Glasspool e Heliovaara

Simone Bolelli e Fabio Fognini sono stati protagonisti di una finale da impazzire nel torneo di doppio ad Umago. Gli azzurri hanno incontrato il britannico Glasspool e il finlandese Heliovaara che si sono confermati una grande coppia ma hanno pagato tantissimi errori nel finale. Bolelli e Fognini si sono messi in mostra e hanno raggiunto un risultato oltre ogni aspettativa.

Glasspool e Heliovaara si sono dimostrati forti già dagli ottavi di finale, solo in semifinale hanno incontrato qualche difficoltà. La finale è stata disputata con grande coraggio e qualità, ma Bolelli e Fognini hanno tirato fuori una prestazione di altissimo livello. Nel primo set gli azzurri rischiano e si ritrovano sotto di 0-2, poi la reazione e il 4-4. Sul 5-6 si registra il break decisivo per Glasspool e Heliovaara che chiudono 5-7. Nel secondo set il tema dell’incontro cambia, si registra una grande reazione di Bolelli e Fognini che rientrato in partita al termine di un tie-break impressionante (da 0-6 a 8-6). Nel decisivo set Bolelli e Fognini giocano a meraviglia e chiudono 10-7.