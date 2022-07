Binotto allo scoperto sulle gerarchie Ferrari: “i nostri piloti liberi di lottare”

SportFair

Sono appena iniziate le FP2 del gran premio d’Austria, ultimo appuntamento prima della sprint qualifying. Si preannuncia un altro duello bellissimo tra Red Bull e Ferrari con Verstappen e Leclerc chiamati a riscattare il risultato dell’ultima gara. Continuano le discussioni sulle gerarchie in casa Ferrari, i dettagli sono stati svelati da Mattia Binotto in conferenza stampa “Noi diamo ai piloti la massima opportunità di fare punti, se in futuro uno dei due sarà più avanti in classifica e avrà l’opportunità di vincere il campionato gli daremo priorità. Ricordo 20 anni fa dei buuu proprio qui, è una materia delicata, la cosa importante è portare il massimo dei punti per il team.

Come stava Charles? Io incontro sempre i piloti, c’è stata l’opportunità di cenare a Monaco e abbiamo parlato anche dei titoli di giornale ci abbiamo riso sopra e deciso le prossime mosse. Le voci di un team diviso a Silverstone sono false, il team era contento per la vittoria di Carlos”.

Sulla possibilità di limitare il porpoising delle monoposto: “ne stiamo discutendo, non credo entrerà in vigore nelle prossime due gare, anche se era un argomento di cui parlare. Sul fondo della auto ci saranno dei cambiamenti e ci vorrà tempo per apportarli, è corretto aspettare almeno il GP del Belgio”.