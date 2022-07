Berrettini ‘massacra’ Thiem: l’azzurro è devastante e vola in finale a Gstaad

SportFair

Partita eccezionale di Matteo Berrettini nella sfida di semifinale del torneo di Gstaad, in Svizzera. Il romano si è messo in mostra con una prestazione di altissimo livello, Dominic Thiem non è stato mai in grado di entrare in partita. Berrettini continua a confermarsi in grandissima forma, in attacco è stato devastante ed è riuscito a fare la differenza in battuta.

Il primo set è senza storia, Berrettini gioca sul velluto, piazza due break e chiude con un netto 1-6. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, l’austriaco è più in partita ma senza riuscire a mettere in difficoltà l’avversario. L’azzurro chiude 4-6 e vola in finale e dovrà vedersela contro il vincente tra Ruud e Ramos.