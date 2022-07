Berrettini dai due volti: prima regala spettacolo poi crolla, Ruud vince al terzo set e conquista Gstaad

SportFair

Una delusione per Matteo Berrettini al torneo di Gstaad, in Svizzera. Il tennista romano ha disputato una partita dai due volti in finale contro Casper Ruud, il norvegese si è confermato molto concreto e soprattutto nel terzo set ha fatto la differenza. L’azzurro ha pagato un calo fisico evidente nel finale, dopo un avvio di partita da campione vero.

E’ andata in scena una finale molto bella contro Casper Ruud, il norvegese ha tirato fuori il massimo dalla sua prestazione, Berrettini ha fatto la differenza in battuta e con la forza fisica ma solo nei primi due set, nel terzo set il romano è stato irriconoscibile. Ruud ha risposto con qualità ed è stato protagonista di una rimonta da impazzire.

Il primo set è comunque tirato, i due tennisti riescono a fare la differenza al servizio, ma su questo fondamentale Berrettini non sembra avere rivali. Sul 2-3 l’azzurro piazza il break decisivo, poi controlla e vince 4-6. Nel secondo set il tema dell’incontro con cambia e la partita è ancora più equilibrata, si va al tie-break, Berrettini commette due errori gravissimi e Ruud vince 7-4. Nel terzo e decisivo set non c’è partita, il norvegese domina e Berrettini non è stato mai in grado di rientrare. Si conclude con un netto 6-2.