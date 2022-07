Berrettini è guarito, torna ad allenarsi dopo il Covid: “sono sano e in forma”, le ultime sul rientro

SportFair

Matteo Berrettini è stato costretto a saltare l’ultimo importante appuntamento, il torneo di Wimbledon. Il tennista italiano ha annunciato il forfait a causa della positività al Covid, è stato un brutto colpo per il romano e per tutti i tifosi italiani. Berrattini era, infatti, uno dei principali candidati alla vittoria del torneo. Con un post su Instagram, Berrettini ha annunciato di essersi negativizzato al Covid.

“Sono in forma, sano e di nuovo ad allenarmi. Grazie a tutti per i bei messaggi della scorsa settimana. Significa molto per me”, le parole di Berrettini che si è fotografato in grande forma. Secondo le ultime indiscrezioni l’azzurro dovrebbe rientrare per il torno di Gstaad (Svizzera), in programma dal 18 al 24 luglio.