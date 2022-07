Esordio con vittoria: Berrettini ai quarti di finale a Gstaad, Gasquet ko in due set

SportFair

Splendido esordio per Matteo Berrettini al torneo ATP di Gstaad. Il tennista romano, costretto a saltare Wimbledon a causa della positività al Covid, ha conquistato una splendida vittoria oggi al debutto sui campi in terra della città svizzera.

Una partita non troppo facile con Gasquet che ha tenuto testa a Berrettini. Il tennista italiano ha superato in due set il francese: il match è terminnato con un doppio 6-4 dopo un’ora e 30 miuti di gioco. Berrettini stacca dunque il pass per i quarti di finale del torneo, dove affronterà Pedro Martinez.