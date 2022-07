Bernie Ecclestone accusato di frode fiscale: ad agosto la prima udienza

SportFair

Guai per Bernie Ecclestone: l’ex patron del Circus di F1, 91enne, è stato accusato di falsa rappresentazione del proprio patrimonio all’estero per un valore di 400 milioni di sterline, circa 472 milioni di euro. A riportarlo è stato Sky News: l’indagine è stata condotta dal Fraud Investigation Service di HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) del Regno Unito.

Il direttore Simon York, ha spiegato: “l’accusa penale riguarda le passività fiscali previste derivanti da oltre 400 milioni di sterline di attività offshore che sono state nascoste all’HMRC. L’agenzia è per i contribuenti onesti e intraprenderemo azioni dure ogni volta che sospettiamo una frode fiscale“.

Ecclestone andrà a processo: ad agosto si terrà la prima udienza.