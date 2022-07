Barbara Bonansea, il bomber che studiava da ballerina: età, caratteristiche e stipendio dell’attaccante della Nazionale italiana

SportFair

Ci siamo. La Nazionale italiana femminile è pronta a scendere in campo per l’esordio all’Europeo in Inghilterra contro la Francia, un avversario molto insidioso e considerato tra i favoriti per la vittoria finale. La squadra di Milena Bertolini è sicuramente competitiva grazie alla presenza di talenti in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. La punta di diamante delle azzurre sarà sicuramente Barbara Bonansea. E’ un attaccante classe 1991 della Juventus. Cresciuta nel Torino, ha indossato le maglie del Brescia ma soprattutto quella bianconera, laureandosi sette volte campione d’Italia e conquistando quattro Coppe Italia e Supercoppe italiane. Nel 2020 e 2021 è stata inserita dalla FIFPro nella formazione delle migliori dell’anno. Nel 2022 è stata introdotta nella Hall of Fame del calcio italiano.

Nei primi anni della carriera è stata schierata nei ruoli di centrocampista e poi attaccante centrale, infine ha trovato la giusta collocazione come attaccante esterno. E’ un ruolo in grado di sfruttare le caratteristiche di corsa e dribbling, si è dimostrata pericolosissima anche dal punto di vista realizzativo e di assist. E’ preziosa anche sotto l’aspetto difensivo. E’ entrata a far parte della Nazionale italiana dal 2012 ed è diventata un punto di riferimento anche con la maglia azzurra. E’ laureata in Economia e Commercio, ama il mare e ha studiato anche per diventare ballerina. E’ pronta a trascinare la Nazionale italiana verso un sogno personale e di milioni di tifosi. Quanto guadagna Barbara Bonansea? Le cifre non sono state ancora ufficializzate, ma lo stipendio dell’attaccante, così come quello di tutti gli altri componenti, non poteva superare la cifra di 30.658 euro in quanto legate alla società da un semplice accordo economico senza contratto di lavoro autonomo o subordinato con le società sportive. Dall’1 luglio 2022 è stato introdotto lo status professioniste. L’AIC ha pubblicato le tabelle con i minimi federali: