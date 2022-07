Bagnaia conferma l’incidente: “sono finito in un fosso, avevo bevuto più del consentito” | FOTO

SportFair

Le indiscrezioni hanno trovato conferma: il pilota della MotoGP Pecco Bagnaia è stato vittima di un incidente stradale a Ibizia, inoltre è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 0,87 mg/l, tre volte oltre il massimo consentito in Spagna. Il 25enne è finito con due ruote nella cunetta a bordo strada in zona “Ses Salines”, nella parte sud dell’Isola. Era a bordo di un SUV, di ritorno da una festa.