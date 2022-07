Aurora ‘Yaya’ Galli, la prima italiana in Premier: età, caratteristiche e stipendio del centrocampista della Nazionale italiana

SportFair

Sono tanti i gioielli della Nazionale italiana femminile. L’Italia sarà una sicura protagonista all’Europeo in Inghilterra, è altissima l’attesa in vista dell’esordio contro una delle favorite, la Francia. A centrocampo Milena Bertolini è pronta ad affidarsi a Aurora Galli. Nasce a Milano ma vive in provincia di Pavia. E’ chiamata Yaya. E’ una classe 1996 che attualmente gioca nell’Everton. Predilige giocare nel ruolo di centrocampista centrale, dimostrando una buona impostazione di gioco ma anche personalità in fase di interdizione. E’ migliorata molto anche dal punto di vista qualitativo. E’ cresciuta nella giovanili di Pro Vigevano e Garlasco, la prima vera esperienza è con l’Inter Milano. Poi indossa le maglie di Torres, Mozzanica, AGSM Verona.

Il grande salto di qualità si registra nel 2017 con il passaggio alla Juventus, riesce a conquistare quattro scudetti. Si dimostra un giocatore importante anche dal punto di vista realizzativo. Dopo quattro stagioni lascia il club bianconero per trasferirsi all’Everton, è stata la prima italiana a giocare nella Super League inglese. Nel marzo 2022 sigla la sua prima rete inglese. Dal 2015 è entrata a far parte della Nazionale italiana. Il suo rendimento è migliorato tantissimo nelle ultime partite ed è in grado di lasciare il segno anche a partita in corso. Quanto guadagna Aurora Galli? Le cifre non sono state ancora ufficializzate, ma lo stipendio del centrocampista, così come quello di tutti gli altri componenti, non poteva superare la cifra di 30.658 euro in quanto legate alla società da un semplice accordo economico senza contratto di lavoro autonomo o subordinato con le società sportive. Dall’1 luglio 2022 è stato introdotto lo status professioniste. L’AIC ha pubblicato le tabelle con i minimi federali: