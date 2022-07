L’attaccante Marco Richter costretto a fermarsi: “diagnosticato un tumore al testicolo”

SportFair

Marco Richter, attaccante dell’Hertha Berlino, è costretto a fermarsi. L’ex Germania Under 21 dovrà osservare un periodo di stop e sottoporsi a un’operazione. Chi è Marco Richter? E’ un calciatore tedesco classe 1997, attaccante attualmente all’Hertha Berlino. E’ una mezzapunta in grado di disimpegnarsi molto bene in tutto il reparto avanzato. Si è dimostrato un calciatore di qualità, in grado di risultare decisivo anche in fase realizzativa. E’ cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, ma la prima esperienza è stata con la maglia della seconda squadra dell’Augusta: si è messo in mostra con una media realizzativa molto alta. E’ finito nel giro della prima squadra, nel 2021 il trasferimento all’Hertha Berlino.

Il tumore

Il calciatore si trovava regolarmente con la squadra, in fase di preparazione in vista della nuova stagione. Era sorridente nella foto di squadra, poi la sua vita è drasticamente cambiata. In seguito a un esame urologico a Richter è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, con conseguente operazione. “Marco Richter non sarà disponibile per il momento. Un esame urologico ha rivelato un tumore sul testicolo che dovrà essere rimosso chirurgicamente. Una diagnosi finale deve ancora essere fatta”, si legge sul profilo Twitter dell’Hertha Berlino. E’ stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il calciatore, reduce da una stagione positiva. Adesso dovrà fermarsi e i tempi di recupero non sono stati ancora definiti. Prima dovrà risolvere i problemi fuori dal campo e, gradualmente, tornare ad allenarsi e poi rientrare in gruppo.