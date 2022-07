Annullato il programma di oggi a Varsavia: rinviate le partite di Cocciaretto e Errani

SportFair

Continua lo spettacolo del tennis. In campo anche gli italiani con l’obiettivo di togliersi tante soddisfazioni in vista dei prossimi importanti appuntamenti. La delusione più grande di oggi è arrivata da Lorenzo Sonego: l’azzurro è stato sconfitto a Kitzbuhel, in Austria dallo spagnolo Andujar. L’italiano ha sbagliato troppo nel terzo set e non è riuscito a chiudere dopo un vantaggio di 4-0.

Nel frattempo è slitato il programma del torneo di Varsavia. Le prime partite sono state sospese a causa della pioggia. Le condizioni climatiche non sono migliorate e la decisione, inevitabile, è stata quella di sospendere il programma di oggi. Rinviate, a domani, le partite delle italiane Cocciaretto e Errani.