Allyson Felix dice addio alle gare: la leggenda saluta con un’ultima medaglia iridata

Ai Mondiali di atletica di Eugene è subito spettacolo. Nella prima giornata di sfide non sono mancate le emozioni, con le prime gare, le prime medaglie assegnate e anche qualche… addio. La campionessa statunitense di 36 anni, Allyson Felix, ha infatti annunciato il suo addio alle gare.

La leggenda dell’atletica leggera (36 anni) ha detto addio con una nuova medaglia: la fantastica velocista che ha già 19 medaglie nei suoi nove Mondiali e 11 nelle sue cinque Olimpiadi si è messa al collo un bronzo grazie al terzo posto nella staffetta 4×400 mista.

“Per me finire in casa significa chiudere un cerchio. È molto, molto speciale. Durante la mia carriera ho sempre avuto un po’ di invidia per gli atleti che gareggiavano in casa”, ha dichiarato la californiana. E così è stato: tutta Hayward Fiel si è alzata in piedi e ha applaudito la campionessa durante il suo passaggio nella staffetta.

“Spero di essere ricordata come un’agonista accanita, ma la cosa più importante per me è cercare di lasciare questo sport meglio di come l’ho trovato. È stato un viaggio incredibile. Mi sono divertita molto in questi anni. Questo sport mi ha spezzato il cuore tante volte ma ho anche vissuto tanti momenti davvero felici. Mi mancherà molto”, ha aggiunto.

“Sono super orgoglioso di tutto quello che è successo in pista, ma penso che i miei più grandi successi siano le cose in cui non ho necessariamente vinto una medaglia”, ha concluso Allyson Felix.