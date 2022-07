L’Europeo femminile perde la stella più luminosa: dramma Alexia Putellas, costretta al forfait per la rottura del legamento crociato

SportFair

E’ tutto pronto per l’Europeo femminile di calcio, l’appuntamento in Inghilterra preannuncia grande spettacolo con tante squadre in corsa per la vittoria finale. La favorita è la Spagna, ma occhio anche ai padroni di casa che sono molto competitivi, tutte le attenzioni sono ovviamente per l’Italia di Milena Bertolini chiamata a raggiungere un risultato importante. Nel frattempo arriva una brutta notizia per la Spagna: una delle stelle più attese non potrà prendere parte alla competizione. Si tratta della spagnola Alexia Putellas, Pallone d’Oro 2021, che dovrà fermarsi a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro in allenamento.

La notizia è stata ufficializzata dalla Spagna con un comunicato ufficiale. “I test effettuati sulla nazionale spagnola nel pomeriggio di martedì 5 luglio 2022, presso il King Edward VII Hospital di Londra, hanno confermato che il capitano della nazionale femminile spagnola soffre di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”, si legge nella nota.

Chi è Alexia Putellas

Alexia Putellas Segura gioca con la squadra di club del Barcellona ed è un punto di riferimento della Nazionale spagnola. E’ in grado di disimpegnarsi sia a centrocampo che in attacco. Nel 2021 è riuscita a consacrarsi anche a livello internazionale con la vittoria del Pallone d’Oro, inoltre è stata eletta sia UEFA Women’s Player of the Year che The Best FIFA Women’s Player. E’ cresciuta nel settore giovanile di Sabadell, Barcellona e la prima vera esperienza è stata con l’Espanyol. Si è messa in mostra con la maglia del Levante, poi la grande occasione del trasferimento al Barcellona. Si è dimostrata un punto di riferimento, anche dal punto di vista realizzativo. Dopo la trafila delle giovanili, è entrata a far parte della Nazionale spagnola maggiore.

E’ molto riservata ed è legata alla famiglia e in particolar modo al padre, scomparso quando lei era ancora giovane. “Ovviamente la dedica è per la mia famiglia e per i miei amici. Ma se me lo permettete voglio dedicare questo premio a qualcuno che sarà sempre speciale per me, mio padre. Spero che tu sia orgoglioso di tua figlia, ovunque tu sia”, le dichiarazioni durante la cerimonia per il Pallone d’Oro. Ha numerosi tatuaggi dietro la schiena, ha una sorella minore e su Instagram pubblica tante foto in compagnia del suo cane.