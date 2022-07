Alejandro Valverde trasportato in ospedale: è stato investito da un’auto pirata

Momenti di paura nel mondo del ciclismo: momenti di apprensione per Alejandro Valverde, investito durante un allenameto. Il ciclista spagnolo, 42enne, alla sua ultima stagione da professionista si trovava in sella alla sua bici a Murcia, in Spagna, insieme a due suoi compagni di allenamento, quando un’auto lo ha investito.

L’automobilista ha colpito tutti e tre i ciclisti, per poi scappare senza fermarsi per accertarsi delle loro condizioni. Valverde è stato trasportato d’urgenza all’ospedale universitario Virgen de la Arrixaca, dove resterà ricoverato sotto osservazione per le prossime 24. Per fortuna non sono emerse fratture o lesioni.