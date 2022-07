SportFair

E’ Agamenone il vincitore del secondo derby italiano del torneo ATP di Umago, in corso sui campi in terra battuta della città croata. Se ieri era stato Cecchinato a vincere il derby con Musetti, oggi è Agamenone a festeggiare per il successo.

L’azzurro numero 136 del ranking Mondiale ha battuto Cecchinato in due set, in un’ora e 18 minuti di gioco, col punteggio di 6-2, 6-1. Agamenone vola in semifinale e attende di sapere chi tra Carballes Baena e Sinner sarà il suo prossimo rivale.