Addio montagne, il Tour de France sta per volgere al termine: percorso e altimetria della 19ª tappa

SportFair

Vingegaard ha blindato la vittoria del Tour de France col successo di tappa di ieri. Il danese, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il campione dell’edizione 2022, le cui ultime tappe non saranno decisive. In attesa della cronometro di domani, i corridori si spostano oggi da Castelnau-Magnoac a Cahors dopo un percorso di 188,3 km.

La tappa odierna è prevalentemente pianeggiante, con due soli Gpm di quarta categoria. Tadej Pogacar non proverà a recuperare il suo deficit di 3’26”, poichè non può far altro che accettare il dominio di Vingegaard. Anche la lotta per le altre maglie è ormai chiusa, ma van Aert, maglia verde, punta ad una nuova vittoria di tappa.

A Cahors potrebbe registrarsi uno sprint di gruppo.