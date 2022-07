Colpo di scena al Mondiale, Jacobs salta la semifinale: “una scelta dolorosa, sono costretto a fermarmi”

SportFair

Clamoroso colpo di scena al Mondiale di altletica di Eugene: Marcell Jacobs ha deciso di non prendere parte alla semifinale dei 100 iridati. La sua corsia, la quarta, è rimasta vuota a causa dei continui problemi fisici. Le ultime settimane sono state molto difficili per l’atleta azzurro e la condizione non è stata mai delle migliori. Il campione olimpico ha risentito anche della fatica della batteria, la qualificazione solo con il decimo tempo ha rappresentato più di un indizio. Nella notte sono andate in scena lunghe sedute di fisioterapia, ma l’infortunio al bicipite femorale sinistro non ha dato tregua.

“Una scelta dolorosa. Sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui a Eugene e confrontarmi con i miei avversari”. E’ il messaggio di Jacobs sui social. “Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i Mondiali. Ma adesso, per non rischiare un infortunio più serio, devo rimandare il confronto alle prossime gare importanti, dopo un recupero pieno. Agli italiani e ai miei fan faccio questa promessa: ce la metterò tutta per continuare a farvi sognare”.