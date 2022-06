Zverev si è operato: “confermata la lacerazione di tutti e tre i legamenti laterali della caviglia”

SportFair

Alexander Zverev è reduce da un brutto infortunio, il tedesco è stato costretto a ritirarsi dalla semifinale del Roland Garros contro Nadal. A partire dalla prossima settimana salirà al n.2 della classifica Atp, la brutta notizia è che dovrà saltare i prossimi appuntamenti dopo l’operazione di oggi. Il tedesco è stato sottoposto ad intervento ai legamenti della caviglia destra, gli aggiornamenti sono arrivati dal diretto interessato attraverso un messaggio su Instagram. “Tutti noi abbiamo il nostro percorso nella vita. Questo fa parte del mio”, ha scritto Zverev.

“La prossima settimana raggiungerò il numero 2 al mondo, ma stamattina ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico. Dopo ulteriori esami svolti in Germania, i medici hanno confermato la lacerazione di tutti e tre i legamenti laterali della mia caviglia destra. Pertanto, al fine di poter tornare alle competizioni il prima possibile ed essere sicuri che tutti i legamenti guariscano correttamente recuperando la piena stabilità della caviglia, ricorrere ad un’operazione è stata la scelta migliore”.

Lo stop sarà sicuramente di mesi: “la mia riabilitazione inizia ora e farò di tutto per tornare più forte che mai. Continuo a ricevere tanti messaggi e vorrei ringraziare ancora una volta tutti per avermi supportato in un momento così difficile”.