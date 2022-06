Zana vince i Campionati italiani di ciclismo 2022, Nibali saluta il pubblico all’ultima prova con in palio il Tricolore

SportFair

I campionati italiani di ciclismo 2022 hanno regalato grande spettacolo, nello splendido paesaggio della Puglia con in palio la prestigiosa maglia tricolore. Il percorso lungo 237 km da Marina di Ginosa ad Alberobello ha regalato grosse sorprese, le alte temperature hanno condizionato il rendimento dei ciclisti. Pochi tratti in pianura e vari strappetti.

La vittoria è andata al classe 1999 Filippo Zana, 23enne ciclista della Bardiani-CSF-Faizanè che ha chiuso in volata davanti a Lorenzo Rota e Samuele Battistella. E’ stata l’ultima volta in carriera per Vincenzo Nibali, lo Squalo darà l’addio a fine stagione dopo la Vuelta e il Lombardia. Il siciliano si è fatto vedere nelle prime posizioni a 16 km dall’arrivo. Battaglia tra Rota e Zana, con il corridore della Bardiani-CSF-Faizanè che è riuscito a spuntarla. Terzo Battistella.