Wimbledon, sorteggiato il tabellone: Berrettini potrebbe incontrare Nadal, il primo turno degli azzurri

E’ tutto pronto per il terzo Slam della stagione 2022 di tennis, si gioca Wimbledon. E’ stato sorteggiato il tabellone e sono arrivate le prime indicazioni: Berrettini-Djokovic, la finale del 2021 potrebbe anche ripetersi. Il romano è capitato nella parte opposta del tabellone a quella del serbo. Il percorso di Berrettini si preannuncia molto difficile con, potenzialmente, Tsitsipas ai quarti, Nadal in semifinale e Djokovic in finale. L’esordio della testa di serie numero 8 è previsto contro Garin. Nella parte alta invece potrebbe andare in scena la supersfida Djokovic-Alcaraz.

Djokovic debutterà con Kwon, Nadal inizierà con Cerundolo. Sinner in campo contro Wawrinka, Vavassori contro Tiafoe. Musetti dovrà vedersela contro Fritz, Sonego contro Kudla. In campo femminile Paolini contro Kvitova, Giorgi contro Frech, Bronzetti con Li e infine Trevisan con Cocciaretto.

Il tabellone di Wimbledon degli italiani

Sinner-Wawrinka

Griekspoor-Fognini

Tiafoe-Vavassori

Berrettini-Garin

Fritz-Musetti

Sonego-Kudla

Paolini-Kvitova

Giorgi-Frech

Bronzetti-Li

Trevisan-Cocciaretto