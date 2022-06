Giornata nera per gli italiani a Wimbledon: eliminati anche Musetti e Giorgi

SportFair

E’ stata una giornata molto deludente per i colori italiani a Wimbledon. Berrettini ha annunciato il ritiro a causa della positività al Covid-19, la soddisfazione più importante è arrivata grazie a Lorenzo Sonego che ha avuto la meglio di Kudla dopo una vera e propria maratona. Sconfitta a testa alta per Jasmine Paolini contro Kvitova.

Come da pronostico Taylor Fritz ha superato senza grossi problemi Lorenzo Musetti. La partita non è stata mai in discussione e si è conclusa con un netto 0-3 (4-6, 4-6, 3-6). Un’altra delusione in campo femminile, Camila Giorgi è stata eliminata da Magdalena Frech. L’italiana è stata in partita solo nel primo set che si è concluso al tie-break. Nel secondo set la polacca ha vinto in scioltezza 1-6.