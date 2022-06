Aleix Espargaro si prende il warm up del Gp d’Olanda, definiti gli ultimi dettagli ad Assen

SportFair

E’ tutto pronto ad Assen per il Gp d’Olanda di MotoGP. Dopo le qualifiche di ieri, che hanno visto Pecco Bagnaia piazzarsi nuovamente in pole position, i piloti della categoria regina sono tornati in pista per il warm up della domenica mattina per definire gli ultimi dettagli in vista della gara di oggi pomeriggio.

A piazzarsi davanti a tutti sul circuito olandese è stato Aleix Espargaro,s eguito da Quartararo e Maverick Vinales. Quarto tempo per Jorge Martin, che si lascia alle spalle Luca Marini. 8° tempo per Pecco Bagnaia, seguito da Enea Bastianini.