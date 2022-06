Volleyball Nations League, sorridono le azzurre di Mazzanti: Belgio 3-1

SportFair

Prima vittoria in Volleball Nations League per l’Italia campione d’Europa del C.T. Davide Mazzanti. Metabolizzata la sconfitta all’esordio con le padrone di casa della Turchia, le azzurre hanno battuto 3-1 (25-21; 19-25; 23-25; 20-25)il Belgio nella sfida valida per la terza giornata della Pool 2. L’Italia dopo una partenza lenta, è riuscita a prendere ritmo imponendo il suo gioco complice buone percentuali in ricezione e la straordinaria serata offensiva di Sylvia Nwakalor (30 punti). Domani si torna in campo per affrontare l’Olanda (diretta Sky Sport 1 e in streaming sulla piattaforma Volleyball World Tv) alle ore 15:00. Per le azzurre si tratterà della penultima gara ad Ankara per poi chiudere questa prima settimana di VNL contro la Cina.

LA CRONACA – Stesso sestetto iniziale del match inaugurale con la Turchia per il C.T. Mazzanti: Malinov in regia, Degradi e Perinelli come schiacciatrici, Bonifacio e Chirichella al centro, Nwakalor opposta e De Gennaro libero. Le azzurre sono partite bene tenendo in ricezione ed attaccando bene soprattutto con Nwakalor (2-4). Il Belgio però non si è fatto attendere trovando con Herbots e Lemmens il primo vantaggio significativo del match (10-7). Le ragazze del C.T. Mazzanti si sono ritrovate sotto 14-10 prima di reagire con Nwakalor (attacco e ottimo servizio) riportando l’Italia a -2 (14-12). Herbots però è sempre riuscita a mettere giù i palloni importanti costringendo al timeout Mazzanti sul 21-17. La schiacciatrice belga è stata la grande protagonista del finale di set consentendo al Belgio, nonostante le ottime giocate di Nwakalor (7 punti), di portare a casa il primo parziale (25-21).

Nel secondo set Mazzanti ha dato spazio a Gennari per Degradi. In campo è proseguita la sfida Herbots – Nwakalor con l’azzurra brava a mettere giù i primi palloni del parziale prima con un attacco di potenza e poi con un ace (1-3). L’Italia è riuscita a prendere ritmo e grazie alle giocate di Perinelli, Gennari, Nwakalor e un muro di Bonifacio su Herbots vola sul 5-12. L’impatto di Gennari sul secondo set è risultato decisivo: la schiacciatrice azzurra ha continuato a macinare attacchi vincenti (5 punti per lei) facendo lievitare l’impatto offensivo di Perinelli, Bonifacio e Chirichella. Da segnalare, nel rush delle azzurre, un volo spettacolare di De Gennaro il cui recupero ha propiziato la giocata a rete decisiva di Perinelli per il 10-18. Il Belgio ha provato a tenere il passo (14-19) ma le azzurre si sono riaffidate a Nwakalor per chiudere il secondo parziale (19-25).

L’Italia ha ripreso il discorso nel terzo parziale: Nwakalor ha continuato a giocare sopra il muro avversario e nonostante i tentativi di Van der Vyver (ace) ed Herbots, le azzurre sono andate al timeout tecnico avanti (8-12). Le belga hanno piazzato un break di 3-0 salvo subire il ritorno di Perinelli (attacco mani out e ace) che ha riportato le azzurre avanti 12-15. Dopo il tempo il Belgio è riuscito a rientrare (16-16) aprendo ad un parziale combattutissimo. Herbots ha portato le sue sul 21-20 ma le azzurre non hanno mollato trovando con Nwakalor, Perinelli ed un errore in pipe di Herbots il set ball (22-24). A decidere il parziale è stato poi un muro della neo entrata Alessia Mazzaro che ha di fatto regalato il primo punto in VNL alle azzurre (23-25).

L’inerzia del match è rimasta saldamente nelle mani dell’Italia che ha continuato a macinare gioco trovando anche con Bonifacio e Chirichella al centro riferimenti importanti in attacco (7-15). Un mini break del Belgio (6-2) ha rimesso in discussione il parziale (13-17) ma prima Perinelli e poi Malinov a muro e Chirichella al servizio, hanno ricacciato Herbots e compagne (13-19). Il Belgio ha avuto il merito di non mallare e con 2 ace di Martin è tornato in scia (18-20). Herbots ha tenuto in partita il Belgio (20-22) ma Nwakalor con un pallonetto, un attacco su alzata di Lubian e un mani out chiude i giochi (20-25).