Volleyball Nations League, 3° successo consecutivo per le azzurre di Mazzanti: Germania ko 3-0

Terzo successo consecutivo per le azzurre nella Pool 3 di VNL in corso a Brasilia. Reduce dal successo al tiebreak con la Repubblica Dominicana, l’Italia ha battuto la Germania 3-0 (25-19; 25-22; 27-25) a nemmeno 24 ore dalla lunga sfida in campo con le dominicane. Successo preziosissimo per le campionesse d’Europa in carica, trascinate da una super Egonu (22 punti), in corsa per un posto alla Final 8 in programma a luglio ad Ankara. Domani le ragazze del CT Davide Mazzanti chiuderanno la Pool di Brasilia affrontando le padrone di casa del Brasile alle ore 20:00 italiane in diretta su Sky Sport 1 e in streaming su NOW e Volleyball World Tv. La sfida molto attesa nella capitale brasiliana, richiamerà all’Arena Nilsen Nelson circa diecimila spettatori per una serata che si preannuncia a dir poco spettacolare.

LA CRONACA – Il CT Mazzanti ha schierato in avvio Malinov come palleggiatrice, Bosetti e Degradi come schiacciatrici, Chirichella e Danesi al centro, Egonu opposto e De Gennaro libero. L’Italia ha iniziato in maniera contratta subendo subito un break tedesco (1-5) firmato da Alsmeier e Stigrot. Le azzurre però sono state brave a rimettersi in carreggiata trovando con Egonu, Degradi e Bosetti le risposte giuste al forcing tedesco nonostante qualche sbavatura in ricezione (9-9). L’equilibrio ha caratterizzato tutta la fase centrale del set per poi rompersi quando è salita in cattedra Egonu supportata da un muro difesa sempre più efficace (22-18). Le tedesche hanno provato a tenere il passo ma l’Italia non ha concesso scampo chiudendo il parziale con un ace di Lubian e una bella giocata sottorete di Malinov (25-19).

Come nel primo set l’Italia ha aperto anche il secondo mostrando il fianco alla Germania: Strigot, Kastner e Orthmann hanno portato le tedesche sul 5-8. La reazione azzurra è stata affidata a Caterina Bosetti che, con due giocate di grande classe, ha consentito all’Italia di restare in scia (10-12). La Germania ha preso un vantaggio di 3 punti (12-15) salvo poi ritrovarsi a fare i conti con Bosetti e Egonu. Le due azzurre con classe e potenza hanno trascinato l’Italia prima alla rimonta (18-18) e poi al sorpasso (20-18). Il forcing di Bosetti ed Egonu è proseguito non lasciando spazio per la rimonta tedesca (25-22).

Nel terzo set l’Italia non si è lasciata scappare la Germania in avvio rispondendo colpo su colpo ad Orthmann con Egonu, Danesi e Bosetti (8-10). Strigot e compagne hanno toccato il +5 (12-17) complice qualche disattenzione in ricezione azzurra. Le ragazze del CT Mazzanti sono rimaste in partita: Malinov con una giocata di secondo tocco e poi Egonu dopo una copertura a muro prodigiosa di Moki De Gennaro, hanno lanciato la rimonta azzurra respinta dalla Germania con Orthmann, Janiska e Weitzel (20-22). Ma l’Italia non ha mollato ha alzato l’intensità a muro, trovato punti importanti con Chirichella ed Egonu guadagnandosi il primo match ball (24-23). La Germania ha provato a resistere salvo poi arrendersi con l’attacco out di una stremata Orthmann (27-25).