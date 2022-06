E’ Vinales il più veloce nel Warm Up del GP di Catalunya, Quartararo e Bagnaia in ritardo

SportFair

Ultimo appuntamento prima del GP di Catalunya, si è appena concluso il Warm Up. Al Montmelò partirà in pole position Aleix Espargaro, poi Bagnaia e Quartararo: si preannuncia una corsa a tre per la vittoria ma non sono da escludere sorprese. Il pilota italiano della Ducati è tornato in grande forma ed è in grado di rientrare in corsa per il titolo, la classifica generale è attualmente guidata dal francese.

Si sono registrate sorprese nel Warm Up. Il più veloce è stato Maverick Vinales, poi Bastianini e Di Giannantonio. In quarta posizione Rins, poi Espargaro, Binder e Mir. Nono Morbidelli, tredicesimo Quartararo. Ventesimo Bagnaia, il pilota della Ducati è sceso in pista con gomme dure e il tempo non è assolutamente attendibile. In gara sarà un’altra storia.