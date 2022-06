Una vacanza da… 50 sfumature di grigio: villa con stanza erotica sotterranea per Cristiano Ronaldo e Georgina

E’ arrivato il momento per i calciatori di godersi un po’ di relax dopo le fatiche della stagione calcistica. I campioni di tutto il mondo sono in vacanza con le rispettive famiglie. Anche Cristiano Ronaldo ha organizzato la sua pausa con Georgina e i loro figli. Una vacanza di lusso, durante la quale la coppia non si fa mancare proprio nulla.

Secondo un giornale spagnolo, Ultima Hora, il calciatore portoghese ha scelto una villa a Maiorca ricca di comfort. Una dimora, circondata da vigneti e alberi, dotata di palestra, piscina, campo da beach volley e calcetto, vasche idromassaggio ma anche una stanza erotica sotterranea.

Cristiano Ronaldo e Georgina, dunque, non si fanno mancare proprio nulla.