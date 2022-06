Verstappen in pole position al GP del Canada, ma il miracolo è di Alonso: lo spagnolo è secondo, terzo Sainz

SportFair

Emozioni e sorprese nella qualifiche del GP del Canada, nuovo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Nel Q3 si è registrata l’assenza di uno dei principali protagonisti del Mondiale: Leclerc partirà in coda per aver cambiato il quarto motore. Si tratta di una scelta giusta dalla Ferrari in vista delle prossime gare e le prospettive di rimonta anche in Canada sono interessanti. Le qualifiche sono state condizionate dalla pioggia, nel finale le condizioni sono migliorate.

Nelle Q1 miglior tempo di Verstappen su Alonso e Sainz. Eliminati: Gasly, Vettel, Stroll, Latifi e Tsunoda. Nelle Q2 botto di Perez e bandiera rossa, il gran premio si preannuncia difficile per il pilota della Red Bull. Nelle Q2 miglior tempo di Verstappen su Alonso, Russell e Sainz. Eliminati: Bottas, Albon, Perez e Norris. Partirà in pole position Verstappen. secondo uno strepitoso Alonso. Terzo Sainz.

Formula 1, la griglia di partenza del gran premio del Canada

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Alonso

2ª fila: 3. Sainz, 4. Hamilton

3ª fila: 5. Magnussen, 6. Schumacher

4ª fila: 7. Ocon, 8. Russell

5ª fila: 9. Ricciardo, 10. Zhou