Esordio amaro per Vavassori a Wimbledon. Il tennista italiano, numero 256 al mondo, arrivato nel tabellone principale dalle qualificazioni, non è riuscito a superare il primo turno dello Slam britannico, in corso sui campi dell’All England Club di Londra.

Vavassori ha ceduto a Tiafoe, numero 28 al mondo, in tre set. Lo statunitense ha trionfato in un’ora e 50 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.