Favola Van Rijthoven, supera Medvedev e conquista Hertogenbosch: è il primo titolo della carriera

E’ stata una giornata scoppiettante nel mondo del tennis. I tifosi italiani sono ancora in feste per la vittoria di Matteo Berrettini, l’azzurro ha trionfato in finale a Stoccarda contro Murray. Una grandissima impresa si è verificata anche al torneo S-Hertogenbosch, in Olanda. Lo sportivo del giorno è Tim Van Rijthoven, l’olandese ha completato una settimana praticamente perfetta conquistando il suo primo torneo in carriera. Ma non solo, il classe 1995 non aveva mai vinto una partita a livello Atp prima del suo esordio a ’s-Hertogenbosch.

Dopo aver eliminato Taylor Fritz ed il secondo favorito Felix Auger Aliassime in semifinale, l’olandese ha vinto addirittura contro Medvedev in una finale praticamente perfetta. Il risultato di 6-4 6-1, in un’ora e 5 minuti di gioco lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

“Questa settimana è stata un sogno. Devo ringraziare l’organizzazione per avermi invitato, altrimenti adesso sarei stato in Gran Bretagna a giocare un Challenger”, ha detto Van Rijthoven. “Daniil, ti ho visto giocare in televisione così tante volte, sei incredibile. Condividere il campo con te oggi è stato un sogno e giocare a questo livello ancora di più. Sono sicuro che vincerai molti tornei e spero che ci vedremo più spesso in campo in futuro”.