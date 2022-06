Van De Zandschulp-Berrettini interrotta: si ferma la partita a Londra

SportFair

Il torneo di Londra è arrivato ormai nella fase finale, si sono registrati momenti di grande spettacolo ed emozioni per i colori italiani. Continua l’ottimo momento di Matteo Berrettini, l’azzurro è riuscito a raggiungere la semifinale grazie a prestazioni di altissimo livello. L’azzurro è in campo per la semifinale contro Van De Zandschulp.

Partenza molto importante per Berrettini che ha chiuso il primo set sul risultato di 4-6. Nel secondo set l’italiano si conferma e prova a scappare. Sul 2-3 e 30-40 la partita è stata sospesa per pioggia. Al rientro si giocherà una palla decisiva per il match.