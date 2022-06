La nuova vita dopo la MotoGP ed il Mondiale del 2015, Valentino Rossi sincero: “se Marquez non si fosse comportato male…”

SportFair

Valentino Rossi ha iniziato una nuova vita: il Dottore, dopo l’addio alle moto dello scorso anno sfreccia in pista a bordo di un’Audi nel GT World Challenge Europe e, quando non gira nei circuiti, trascorre il tempo don la sua piccola Giulietta, che lo ha reso padre per la prima volta qualche mese fa.

Valentino Rossi non ha però dimenticato la sua fantastica carriera in MotoGP e, intervistato da L’Equipe, ha parlato di alcuni momenti salienti, come il Mondiale del 2015: “se Marquez non si fosse comportato male, avrei potuto lottare per il titolo fino all’ultima gara contro Lorenzo. Avevo 36 anni. A partire dalla stagione seguente è diventato più complicato vincere, anche se sentivo di potercela fare“.

“Durante la prima parte della carriera mi piaceva sfidare Max. A volte mi ha battuto in gara, ma in campionato sono sempre stato io a finire davanti. Con Jorge, invece, è stato diverso perché a volte vinceva lui e in altre occasioni io. Ho lasciato la Yamaha per colpa sua e quando sono tornato era ancora lì. Lorenzo e io ci siamo piaciuti, ci siamo arrabbiati e riappacificati… Siamo stati una coppia di amanti piuttosto focosi. Sì, è stato lui l’avversario con cui mi sono divertito maggiormente”, ha aggiunto poi su Biaggi e Lorenzo.