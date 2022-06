Unghie lunghissime e vestito a rete sotto al body: Sha’Carri ritrova il successo a New York e il suo outfit fa discutere

SportFair

Lo scorso anno era finita nella bufera poco prima delle Olimpiadi di Tokyo, dalle quali era stata esclusa dopo essere risultata positiva ad un controllo antidoping, per aver fatto uso di marijuana durante alcune gare, adesso ha ritrovato il successo.

Stiamo parlando di Sha’Carri Richardson, la giovane velocista americana, che ha dimostrato nel fine settimana di New Yotk le sue grandi doti. Richardson si è aggiudicata la prova dei 200 metri del GP di New York, dopo aver chiuso al secondo posto quella dei 100.

Una prova impressionante quella di Richardson, diventata virale sui social per il suo outfit. La stella americana ha sempre sfoggiato look appariscenti, con colori accesi di capelli e unghie lunghissime e super decorate.

Questa volta, però, non si è limitata solo a questi dettagli: Richardson si è presentata in pista, con dei brillantini in fronte e con un vestito in rete sotto al suo body da gara. “Voglio che le persone sappiano che puoi essere te stesso, e se questo significa che vuoi essere sexy, vuoi essere carino, o vuoi esprimerti in un modo che nessuno ha mai fatto prima, non permettere a nessuno fermati”, ha affermato la statunitense in conferenza stampa.