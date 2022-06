Un venerdì amaro per Valentino Rossi a Zandvoort: il Dottore finisce fuori pista due volte

Il weekend appena iniziato si prospetta ricco di spettacoli ed emozioni intense in pista. Oltre ai piloti di MotoGP e Formula 1 scendono in pista anche i campioni del GT World Challenge Europe, tra cui c’è anche Valentino Rossi. Il Dottore ha disputato oggi le libere e le pre.qualifiche a Zandvoort (dominate entrambe dalla Mercedes #89), ma la prima giornata in Olanda non fa sorridere l’ex pilota di MotoGP.

Valentino Rossi, infatti, è uscito di pista ben due volte ed è stato costretto ad un cambio di telaio dopo un incidente questa mattina. Rossi è uscito di pista nello stesso punto per ben due volte e nel pomeriggio è stato necessario l’intervento dei commissari di percorso, che hanno aiutato l’Audi a tornare in pista.