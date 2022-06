Un tifoso lo insulta, Donnarumma perde la testa: torna indietro e lo affronta faccia a faccia | VIDEO

SportFair

Gigio Donnarumma è sceso in campo nella partita di Nations League dell’Italia contro l’Inghilterra, il portiere del Psg è stato autore solo di una piccola sbavatura. La gara si è conclusa sul punteggio di 0-0, si tratta del terzo risultato utile consecutivo per gli azzurri. La squadra di Roberto Mancini guida la classifica della fase a gironi, è iniziato un nuovo progetto con calciatori giovani ma già in grado di disimpegnarsi ad altissimi livelli. Donnarumma sarà sicuramente un punto di riferimento della Nazionale italiana, rappresenta una certezza nonostante l’età ancora giovane.

Un episodio si è verificato al termine della partita. Donnarumma stava lasciando lo stadio ed è andato in scena un battibecco. “Donnarumma, Donnarumma… please”, gli urlano alcuni tifosi inglesi. Il portiere dell’Italia è tranquillo. Poi perde la testa al momento di un insulto, probabilmente da parte di un tifoso del Milan con riferimento all’addio al club rossonero. Donnarumma è tornato indietro e ha chiesto al tifoso di smetterla, la discussione è durata qualche secondo, poi Gigio si è fermato con altri tifosi per firmare autografi.