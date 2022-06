Ufficializzato il calendario del 2023 di tennis: gli Internazionali di Roma dureranno 12 giorni

SportFair

La stagione di tennis è entrata nella fase calda, è altissima l’attesa in vista dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo si programma al meglio anche il 2023, nel dettaglio è stato svelato il calendario dei tornei. Tre Masters 1000 avranno la durata di dodici giorni: si tratta di Roma, Madrid e Shanghai. Dal 2025, invece, sarà il turno di Canada e Cincinnati. Infine Montecarlo e Parigi-Bercy restano nell’attuale format di 8 giorni. I premi messi in palio nei cinque eventi aumenteranno di oltre il 35% tra il 2022 e il 2025.

“Il nostro sport ha un enorme vantaggio e si trova sull’orlo di una nuova era di crescita – ha commentato il Ceo dell’Atp Andrea Gaudenzi – Realizzare il nostro potenziale richiede di essere uniti, perseguire nuove opportunità di crescita e concentrarci su ciò che conta di più: i tifosi. Sono incredibilmente eccitato per quello che verrà”.

“È un traguardo storico, che inseguivamo da lungo tempo: ci era sfuggito due volte in passato proprio all’ultimo momento ma ora, finalmente, ce l’abbiamo fatta. L’upgrade degli Internazionali Bnl d’Italia rappresenta un risultato che può cambiare la storia del tennis nel nostro Paese. È un ulteriore riconoscimento della grande capacità organizzativa che la Federazione Italiana Tennis ha dimostrato di possedere e di saper mettere in atto, come testimoniano i grandi appuntamenti che stiamo organizzando anno dopo anno. È la conferma che il sistema Italia -fatto della collaborazione con partner di grande professionalità e passione come Sport e Salute e del sostegno costante e fattivo che il Dipartimento dello Sport del Governo italiano ci assicura- funziona”. Sono le parole del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi.