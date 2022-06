L’Ucraina torna in campo, Zinchenko scoppia a piangere: “fermate la guerra” | VIDEO

SportFair

L’Ucraina si prepara a scendere in campo contro la Scozia, la sfida è valida per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Si tratta di una partita particolare, l’Ucraina sta attraversando un momento molto complicato a causa della guerra contro la Russia. La gara, inizialmente in programma nel mese di marzo, è stata posticipata proprio a causa del conflitto. I mesi successivi sono stati molto difficili e ancora oggi la situazione non è facile. E’ stata una vigilia emozionante per Oleksandr Zinchenko, il calciatore del Manchester City non ha nascosto la preoccupazione ed è scoppiato in lacrime in conferenza stampa.

“Prima di tutto, vorrei ringraziare la Federcalcio scozzese, la loro squadra nazionale, lo staff tecnico e i calciatori per il supporto e l’assistenza forniti al popolo ucraino. L’umore è quello che è. Ognuno di noi conosce la situazione nel nostro paese. Voglio assicurare a tutti che domani daremo il 200% in campo. È impossibile descrivere la sensazione se non la si prova. L’Ucraina è un paese che vuole restare libero. Non ho pensato di arruolarmi. So che posso essere più utile rimanendo in Inghilterra, impegnandomi in azioni umanitarie”.

Poi le lacrime: “l’Ucraina è un paese che non si arrende mai, cercheremo di vincere e di andare al Mondiale ma se chiedete a ciascun cittadino quale sia il suo sogno vi risponderà che finisca questa guerra. Lo dicono anche i bambini, che non hanno piena coscienza del mondo ma percepiscono cosa sta accadendo. Ma quando si tratta di calcio, abbiamo anche un sogno: andare al Mondiale e regalare emozioni agli ucraini in questo momento difficile, perché se lo meritano. Sono sicuro che l’intero paese ci guarderà. Sentiremo il sostegno del nostro popolo, cercheremo di rendere felice e orgogliosa la nostra gente”.