L’ucraina Kalinina si accascia a terra, la russa Kasatkina la soccorre: il grande gesto al torneo di Berlino | VIDEO

Continua lo spettacolo del tennis, è in corso il torneo di Berlino. Nel primo turno si sono affrontate Daria Kasatkina e Anhelina Kalinina, la gara si è conclusa con il successo della russa. La sfida è stata molto equilibrata come conferma il risultato finale di 2-1 (5-7, 6-3, 6-1). La partita è salita alla ribalta anche per un gesto di solidarietà. I loro paesi, Russia e Ucraina, sono in guerra ma in campo si è registrato un episodio di Fair play.

Ad un certo punto della partita Anhelina Kalinina si è accasciata a terra per un problema al polpaccio ed è scoppiata a piangere per il dolore. A quel punto Daria Kasatkina, dopo aver attraversato il campo, è andata a prendere del ghiaccio per aiutare l’avversaria. Tutto il pubblico si è alzato in piedi per omaggiare il gesto della russa.