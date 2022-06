E’ tripletta azzurra agli Europei di scherma: Garozzo campione nel fioretto, bene anche Marini

SportFair

Non solo dal nuoto, anche la scherma ha regalato tante soddisfazioni ai colori italiani. Daniele Garozzo è il nuovo campione d’Europa nel fioretto maschile, il siciliano si è messo al collo la prima medaglia d’oro della spedizione azzurra ad Antalya. Per l’atleta azzurro si tratta del secondo titolo continentale della carriera, dopo quello del 2017 a Tbilisi. In finale ha superato un altro italiano, Tommaso Marini alla sua prima medaglia in un grande appuntamento, 15-9 il punteggio.

La giornata super per l’Italia è stata completata dalla medaglia di bronzo di Giorgio Avola. In semifinale è stato sconfitto nel derby italiano da Garozzo con il punteggio di 15-10. L’Italia si è avvicinata anche il poker, Alessio Foconi ha sfiorato l’accesso alle semifinali ma è stato sconfitto da Maximilien Chastanet per 15-13 con una rimonta nel finale.