“Torni all’Inter?” La reazione di Lukaku e le condizioni per il ritorno in nerazzurro

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da decidere. Il ritorno in Premier League non è stato di certo positivo, il Chelsea è deluso dal rendimento del belga dopo l’esborso di oltre 100 milioni di euro per strapparlo all’Inter. Il feeling con l’allenatore Tuchel non è mai nato, Lukaku non è stato quasi mai decisivo con la maglia dei Blues e non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue enormi qualità. L’esperienza con la maglia del Chelsea è giunta al termine e il trasferimento è stato bloccato dalla trattativa per la cessione del club inglese. Il desiderio di Lukaku è quello di tornare all’Inter, il suo ultimo amore. I nerazzurri hanno cambiato allenatore, in panchina non c’è più Antonio Conte ma Simone Inzaghi si è confermato un tecnico bravo a sfruttare le caratteristiche degli attaccanti.

Lauraro Martinez è un top player, l’arrivo di Dzeko è stato sicuramente positivo ma il bosniaco non è un vero bomber. Lukaku potrebbe tornare a far coppia con il Toro, è infatti in trattativa con l’Inter per il ritorno in Italia. L’operazione con il Chelsea è in ballo per un prestito con obbligo di riscatto su cifre comunque importanti mentre l’attaccante è pronto a ridursi l’ingaggio del 50%. E’ arrivato un indizio sul futuro di Lukaku, al termine dell’allenamento il calciatore ha rispolverato il suo italiano: “non posso parlare”, ha detto sul ritorno all’Inter. Subito dopo ha sfoggiato un sorrisino per far capire che un ritorno all’Inter non è così da escludere. L’Inter è in corsa per Lukaku, ma il Chelsea dovrà ridurre le pretese sul valore del cartellino.