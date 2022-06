L’NBA si espande? Adam Silver smentisce, ma si pensa ad un torneo interno

SportFair

Di recente sono emerse voci secondo cui l’NBA potrebbe aggiungere due nuove franchigie dopo la stagione 2024. Alla vigilia di Gara-1 delle Finals, però, Adam Silver ha negatoche al momento siano in corso discussioni su un’espansione.

Il commissario NBA ha spiegato che non è esclusa un’espansione in futuro, ma che non vi è al momento alcuna discussone a riguardo e che dunque non ci saranno aggiornamenti imminenti.

“Non ne stiamo discutendo in questo momento. Come ho detto prima, ad un certo punto, questo campionato si espanderà invariabilmente, ma non in questo momento“, ha affermato.

Adam Silver ha poi parlato della possibilità, invece, di inserire un torneo all’interno della regular season: “non sono contrario a cambiare potenzialmente il format, magari riducendolo, se dimostra che questo può avere un impatto diretto sugli infortuni. L’anno scorso abbiamo giocato meno partite, ne abbiamo giocate 72 invece di 82 e non abbiamo visto meno infortuni. Vediamo una connessione con gli infortuni quando ci sono partite in due o tre giorni consecutivi. Quello che stiamo pensando di fare è un torneo all’interno della stagione, per vedere se durante la stagione possiamo avere partite più importanti“, ha spiegato.