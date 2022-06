Chi è Tiziana Alla, la giornalista Rai del battibecco con Donnarumma: il precedente con Mandorlini e la precisazione sui social

SportFair

La prima fase della Nations League dell’Italia è andata in archivio con una pesantissima sconfitta, la squadra di Roberto Mancini è andata incontro ad una debacle contro la Germania. Gli azzurri hanno iniziato un nuovo progetto sui giovani dopo la mancata qualificazione in Qatar del 2022, i primi risultati sono stati altalenanti. Prima la brutta prestazione nella Finalissima contro l’Argentina, poi la reazione contro Germania, Ungheria e Inghilterra, ma l’ultima partita contro la Germania è stata veramente negativa. La gara si è conclusa sul netto risultato di 5-2. Nel primo tempo i gol di Kimmich e Gundogan su calcio di rigore, nella ripresa la Germania dilaga con Muller e la doppietta di Werner su assist di Gnabry. La difesa di Mancini si è dimostrata in grande difficoltà, in particolar modo un errore di Donnarumma è stato gravissimo: Gigio ha sbagliato il rinvio e l’attaccante del Chelsea ha sfruttato il regalo.

Il portiere del Psg si è presentato ai microfoni del giornalisti per commentare la brutta prestazione e si sono verificati momenti di nervosismo. In particolar modo Donnarumma non ha gradito una domanda sull’errore, il portiere si è sentito attaccato: “vi piace parlare sempre dei miei errori, io mi prendo le mie responsabilità da capitano, va bene così. Col Real ho subìto fallo…se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamole. Io faccio un discorso di squadra”. Gigio ha lasciato l’intervista molto contrariato.

L’intervista ha scatenato tantissime reazioni e il web si è spaccato con messaggi pro e contro Donnarumma. La giornalista in questione è Tiziana Alla ed tornata sull’argomento con un messaggio di risposta ad un post di Sandro Piccinini: “grazie Sandro, detto da te vale tanto per me. Sai bene quanto sia complicato gestire quei momenti. Non ho mai cercato le polemiche fine a se stesse. So soltanto che facendo questo lavoro, le domande bisogna farle”.

Chi è Tiziana Alla

Tiziana Alla è una giornalista Rai dal 2000, laureata in Scienze Politiche, si è affacciata occupandosi di sport attraverso Rai International. Dopo le prime esperienze nella carta stampata, si è messa in mostra come volto noto della tv. Nel 2006/2007 ha condotto le prime telecronache, poi il passaggio in Rai. Nel 2019 è diventata la voce dei Mondiali della Nazionale femminile e nel 2022 è subentrata come bordo-campista per le partite dell’Italia. Quanto accaduto con Donnarumma non è il primo episodio spiacevole. Nel 2012, dopo Varese-Verona, fece discutere il comportamento dell’allenatore Mandorlini nei confronti della giornalista. “Il Comitato di Redazione di RaiSport e il fiduciario di Milano denunciano la volgare e inqualificabile aggressione verbale subìta dalla collega Tiziana Alla lo scorso 2 giugno nello stadio Bentegodi di Verona ad opera dell’allenatore dell’Hellas Verona, Andrea Mandorlini, nel dopo-gara tra Verona e Varese (semifinale di ritorno dei playoff di serie B). La collega è stata fatta oggetto di urla e offese, ascoltate da numerosi testimoni presenti, in risposta a una normalissima e civile domanda sull’andamento della partita”, il comunicato con riferimento all’episodio del 2012.