Aleix Espargaro brilla al Montmelò, sue le FP3 del GP di Catalunya: Bastianini passa dalla Q1

I piloti della MotoGP sono tornati in pista questa mattina per la terza sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Sorride ancora Aleix Espargaro, che così come ieri pomeriggio, anche stamattina è il più veloce, col tempo di 1.38.771.

Lo spagnolo dell’Aprilia si lasci alle spalle le Ducati Pramac di Zarco e Martin e quella di Bagnaia, quarto davanti al suo compagno di squadra Jack Miller. Sesto tempo per Quartararo, mentre Maverick Vinales ed Enea Bastianini dovranno passare dalla Q1 poichè rispettivamente 11° e 12°.