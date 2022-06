Vettel, a Baku il miglior piazzamento! Ma Seb pensa alle Ferrari e a Schumacher: “cosa è successo?” | VIDEO

E’ andato in scena domenica, a Baku, il Gp di Azerbaijan. Ancora una gara amara e complicata per la Ferrari, che ha visto entrambi i suoi piloti ritirarsi per dei problemi alle rispettive monoposto. Grazie anche ai ritiri di Leclerc e Sainz, Sebastian Vettel ha chiuso la sua gara con un buon sesto posto, ma nel team radio di fine Gp era interessato ad altro.

Vettel, infatti, ha chiesto cosa è successo alle Ferrari ed il risultato del giovane Mick Schumacher: “cos’è successo alle Ferrari?“, ha chiesto dopo che gli è stato fatto l’elenco della top 10 finale, “e come ha finito Mick?“, ha aggiunto poi.

Seb’s P6 finish was his best of the season 💪

But he was still interested in others – especially Mick and the Ferraris 👀#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/3ngq61bbkA

— Formula 1 (@F1) June 13, 2022