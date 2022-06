Swiatek inarrestabile, vince il Roland Garros per la seconda volta: Gauff deve arrendersi, la finale è senza storia

SportFair

Finale senza storia al Roland Garros in campo femminile.

Iga Swiatek ha confermato la superiorità evidente ed è riuscita a dominare contro Cori Gauff. La statunitense è stata protagonista di un rendimento sorprendente, ma in finale non è stata mai in partita. E’ ancora giovanissima, appena 18enne, e si candida ad una carriera brillante.

Swiatek è con largo margine la migliore al mondo e la superiorità in finale è stata schiacciante. Il primo set si è concluso a favore della polacca con il risultato di 6-1. Nel secondo set una leggera reazione di Cori Gauff ma senza rientrare nel match, Swiatek chiude 6-3 e vince meritatamente il Roland Garros. Swiatek conquista il Roland Garros per la seconda volta dopo il successo del 2020.