Stefano Tacconi lascia l’ospedale, l’annuncio del figlio: “sta vincendo la partita più importante” | FOTO

Un altro passo avanti per Stefano Tacconi, importante. L’ex portiere della Juventus è in ripresa dopo la emorragia cerebrale da rottura di aneurisma e presto sarà dimesso dall’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un’altra struttura. L’annuncio è arrivato direttamente dal figlio Andrea, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram. “Grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura”.

Nei giorni scorsi il figlio di Tacconi aveva pubblicato anche il biglietto scritto dal padre: “S+L love”, ovvero le iniziali di Stefano e della moglie Laura e accompagnate dalla parola amore. Nei giorni scorsi Tacconi era stato operato, un passo già previsto dal percorso di cura. I prossimi giorni saranno ancora più importanti per valutare lo stato di salute dell’ex portiere della Juventus.