Sonego vince la maratona contro Kudla, eliminazione a testa alta di Jasmine Paolini contro Kvitova

Inizio con il botto a Wimbledon, il torneo di tennis ha già regalato tante emozioni. Vittoria con il brivido per Lorenzo Sonego, il tennista italiano ha vinto contro Denis Kudla al termine di una maratona. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-2 dopo 3 ore e 52 minuti. Sonego è riuscito a ribaltare l’iniziale 0-1, poi il 2-1, il 2-2 e il definitivo 3-2. Nelle altre partite vittoria senza grossi problemi per Nadal contro Cerundolo, 1-3 il risultato.

In campo femminile sconfitta a testa alta per Jasmine Paolini, ko contro Petra Kvitova. Vittoria nel primo set per l’italiana, poi la numero 26 ha dimostrato maggiore qualità e ha chiuso con il punteggio di 1-2.