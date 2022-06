Sonego supera Struff a Stoccarda: ai quarti il derby azzurro con Berrettini

SportFair

Al torneo ATP 250 di Stoccarda ci sarà sicuramente un italiano in semifinale. Lorenzo Sonego, infatti, ha trionfato oggi nel match contro Struff, valido per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in erba della città tedesca, assicurandosi un posto ai quarti, dove sfiderà Berrettini per un derby tutto italiano.

Sonego, il cui match era stato interrotto ieri per pioggia, è tornato in campo questa mattina, carico e concentrato, con un solo obiettivo in testa, vincere. E così è stato! Nonostante qualche momento di tensione, il tennista torinese è riuscito a portare a casa la vittoria: il match è terminato dopo un’ora e 50 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 7-6.

Sonego stacca il pass per i quarti di finale, dove sfiderà domani l’amico e connazionale Berrettini. “E’ difficile riprendere il match dopo la pausa di ieri, ma sono molto contento, ero molto concentrato sul mio servizio oggi. Ogni giorno qui cambiano le condizioni, è difficile adattare il tennis ogni giorno, ma è la prima volta che gioco qui e sono contento. Matteo è come un fratello per me, è sempre dura giocare contro di lui e contro un amico, vediamo domani“, queste le parole di Sonego a fine match.