Sonego-Struff interrotta! Torna la pioggia a Stoccarda, sospeso il match dell’azzurro

Torna la pioggia a Stoccarda, dove è in corso il torneo ATP 250 Boss Open. Per questo motivo è stata necessaria una nuova sospensione. Così come accaduto ieri per Musetti, tornato in campo oggi, adesso è Lorenzo Sonego a dover interrompere il suo match.

Il torinese stava giocando il match contro Struff, valido per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in erba della città tedesca. Sonego ha vinto il primo set 7-6 e al momento della sospensione, nel secondo set, si trovava in svantaggio per 3-4. Sembra che le previsioni non promettano nulla di buono: non è detto che Sonego potrà terminare il suo match oggi.