Sonego non sbaglia a Stoccarda: successo contro Paire e pass per gli ottavi di finale

Lorenzo Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo di Stoccarda. Tutto facile per l’italiano in Germania nella sfida dei sedicesimi di finale contro Benoit Paire, il numero 32 Atp ha dimostrato la superiorità soprattutto nel secondo set. Il primo set inizia a regalare sorprese con i primi due break, il francese si porta sul 4-5 e ha la chance di chiudere. La reazione di Sonego è da grande, l’italiano conquista due break e chiude 7-5.

Nel secondo set non c’è partita, Sonego scappa e per Paire sono dolori. L’italiano chiude con il punteggio di 6-2 senza correre grossi rischi. Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale e dovrà vedersela contro Struff.